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Adana'da uçurtma uçurmak yasaklandı; yasağı delenler drone ile tespit edildi

05 Mayıs 2020 09:20

Adana'da elektrik akımlarının kesilmesine ve çocukların yaralanmasına neden olduğu için uçurtma uçurulması yasaklandı. Yasağa rağmen uçurtma uçuranlara para cezası kesildi. Polise yakalananlar uçurtma uçurmadığını söylese de polis drone ile tespit edildiklerini söyleyerek ceza yazdı. Yakalanan bir çocuk yanındaki uçurtmaya tekme atarak "Bu kimin bilmiyorum bizim değil" derken çocuğun annesi de polislerin yanına gelip oğlunu almak istedi.

Adana Valiliği, kentte uçurulan uçurtmaların elektrik kesintilerine neden olması, evde kalan diyaliz hastalarının elektrik kesintileri nedeniyle mağdur olması ve elektrik tellerine takılan uçurtmalarını almak isteyen çocukların akıma kapılıp yaralanması nedeniyle uçurtma uçurmayı yasaklamıştı.

Polis bu tarihten sonra kentteki mahallelerde megafonla uçurtma uçurmanın yasak olduğunu bildirip uçuranlara da 392 lira para cezası kesti. Buna rağmen vatandaşlar uçurtma uçurmaya devam edince polis bu kez de drone kaldırarak uçurtma uçuranları tespit etti.

 

 

 

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