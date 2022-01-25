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Adana'da maskeli soygun; rastgele ateş açılana kadar kimse ciddiye almadı

Gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı

25 Ocak 2022 15:48

Adana’da bir cep telefonu satışı yapan dükkâna giren kar maskeli iki kişinin silahla soygun yapmak istemesi an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı.
 
Adana'da kar maskeli iki kişi, Abdülkadir el-Faris'in cep telefonu dükkânına geldi. Şüphelilerden biri belinden çıkardığı tabancayla el-Faris'i tehdit edip, tezgâhta duran dizüstü bilgisayarı almaya çalıştı. Bunun üzerine el-Faris, şüphelinin bilgisayarı almasına engel olmak isteyince arbede çıktı. Daha sonra eli silahlı şüpheli, iş yeri içerisine rastgele ateş açıp olay yerinden kaçtı. Bu anlar iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
 
İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve kaçış güzergâhındaki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler şüphelilerin, bir süre sonra maskelerini çıkarmasıyla ‘kasten yaralama' suçundan kaydı olan Sedat C. (20) ile arkadaşı Bayram A. (18) olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüphelilerden Sedat C. evine yapılan baskında yakalanırken, Bayram A.'nın ise izine rastlanılmadı.
 
Emniyete götürülen Sedat C. ifadesinde, “Arkadaşımdan tabanca aldım ve Bayram ile birlikte cep telefonu dükkânına gittik. Dizüstü bilgisayarı almak istedik. Beceremeyince de kaçtık” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedat C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari şüpheli Bayram A.'yı ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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