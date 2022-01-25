Adana'da maskeli soygun; rastgele ateş açılana kadar kimse ciddiye almadı

Adana'da kar maskeli iki kişi, Abdülkadir el-Faris'in cep telefonu dükkânına geldi. Şüphelilerden biri belinden çıkardığı tabancayla el-Faris'i tehdit edip, tezgâhta duran dizüstü bilgisayarı almaya çalıştı. Bunun üzerine el-Faris, şüphelinin bilgisayarı almasına engel olmak isteyince arbede çıktı. Daha sonra eli silahlı şüpheli, iş yeri içerisine rastgele ateş açıp olay yerinden kaçtı. Bu anlar iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve kaçış güzergâhındaki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler şüphelilerin, bir süre sonra maskelerini çıkarmasıyla ‘kasten yaralama' suçundan kaydı olan Sedat C. (20) ile arkadaşı Bayram A. (18) olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüphelilerden Sedat C. evine yapılan baskında yakalanırken, Bayram A.'nın ise izine rastlanılmadı.