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Adana’da boş arazide kesilmiş 3 at bulundu

23 Nisan 2021 13:03

Adana’da polis boş arazide at kesimi yapıldığı ihbarı üzerinde baskın düzenlendi. Baskında 3 tane kesilmiş at ele bulundu.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi’nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Alınan bilgiye göre, polis arazi içerisinde at kesimi yapıldığı ihbarı aldı. Bunun üzerine Yüreğir Devriye Ekipleri kesimin yapıldığı araziye baskın düzenlendi. Ekipleri geldiğini fark eden 1 şüpheli araziden kaçarak izini kaybettirdi. Polis, arazide yaptığı incelemede 3 tane kesilmiş at buldu.

Olay yerinde at kesiminde kullanılan bıçakların üzerinde polis parmak izin çalışması yaptı. Arazide bulunan atların imha edilmek üzere Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

 

adanaat boş arzide kesilmiş at

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