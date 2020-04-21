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Adana'da bir vatandaş, kendini yakmaya kalktı

21 Nisan 2020 13:10

Adana'da kendisine yardım edilmediğini söyleyen bir vatandaş, üzerine benzin döküp kendisini yakmak istedi. Polis vatandaşı engelledi. 

Olay, Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar yol kenarında bir kişinin üzerine benzin döküp kendini yakmak istediğini görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, isminin Halil K. olduğunu öğrendiği vatandaşı ikna etmeye çalıştı. Ancak vatandaş ikna olmayarak üzerine benzin dökmeye devam etti. Bu arada bazı polisler de vatandaşın kendisini ateşe verme ihtimaline karşı yangın tüplerini getirerek hazır beklemeye başladı. Bir polis Halil K. ile konuşup oyalarken, diğer polisler üzerine atlayarak elindeki çakmağı ateşlemesini engelleyerek kendisini yakmasının önüne geçti. Ancak vatandaş, uzun süre polise direnip çakmağı bırakmak istemedi.

Polis bir süre sonra vatandaşı etkisiz hale getirip elindeki çakmağı aldı. Polis su getirdiği vatandaşın elini yüzünü yıkamasına yardımcı olurken, bir polis ise eliyle yüzünü sildi. 

Halil K., 6 bin lira borcu olduğunu, belediyeye yardım için başvuruya gittiğini ancak kendisini içeri almadıklarını ileri sürerek, "Ben insan değil miyim. Herkese yardım ediyor belediye, bana yardım etmiyor. Yardım hattını arıyorum kimse telefonu açmıyor" dedi.

Halil K. daha sonra olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 

Kaynak: İHA

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