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Yine kadın cinayeti; Adana'da bir kadın erkek kardeşi tarafından öldürüldü

Suriyeli kadının cansız bedeni sulama kanalının kenarında bulundu

25 Mart 2021 16:28

Yine kadın cinayeti... 

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir sulama kanalının kenarında kadın cesedi bulundu. Suriyeli olduğu belirlenen kadının erkek kardeşi tarafından öldürüldüğü anlaşıldı.

Kızkardeşini öldüren zanlı Beşir Ahmed jandarmaya teslim olarak öldürdüğünü itiraf etti. 

Adının İslim Ahmed (21) olduğu tespit edilen kadının 8 aylık hamile olduğu da öğrenildi. 

Zanlının, genç kadını 'dini nikahlı eşini bırakıp başkasıyla kaçma' gerekçesiyle öldürdüğünü iddia ettiği belirtildi. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:İHA

 

ADANACEYHANkadın cinayetisuriyebeşir ahmed

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