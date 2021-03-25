Yine kadın cinayeti; Adana'da bir kadın erkek kardeşi tarafından öldürüldü

Yine kadın cinayeti...

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir sulama kanalının kenarında kadın cesedi bulundu. Suriyeli olduğu belirlenen kadının erkek kardeşi tarafından öldürüldüğü anlaşıldı.

Kızkardeşini öldüren zanlı Beşir Ahmed jandarmaya teslim olarak öldürdüğünü itiraf etti.

Adının İslim Ahmed (21) olduğu tespit edilen kadının 8 aylık hamile olduğu da öğrenildi.

Zanlının, genç kadını 'dini nikahlı eşini bırakıp başkasıyla kaçma' gerekçesiyle öldürdüğünü iddia ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:İHA