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Adana'da 2 bin 140 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

14 Temmuz 2020 10:36

Adana'da piyasa değeri 600 bin lira olan 2 bin 140 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, bir adreste etil alkol olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Baskında polis piyasa değeri 600 bin lira olan 2 bin 140 litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili polis bir zanlıyı gözaltına aldı.

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