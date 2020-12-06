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Adana Büyükşehir Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi Covid-19 hastalarına kahvaltı ve yemek desteği

Karalar: Kahvaltınız ve yemeğiniz kapıda, güzel günler yakında

06 Aralık 2020 11:47

Adana Büyükşehir Belediyesi Derman Ekipleri, ihtiyaç sahibi Covid-19 hastalarına kahvaltı ve sıcak yemek desteği sağlıyor.

e-Devlet ve e-Nabız üzerinden Covid-19 pozitif olunduğunu gösterir belgenin Whatsapp hattı üzerinden Adana Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmesi halinde Derman ekipleri kahvaltı ve sıcak yemek ulaştırıyor. Kahvaltı ve sıcak yemek servisi, karantina süresi bitene kadar devam edecek.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Covid-19 testi pozitif olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kahvaltı ve sıcak yemek bizden” dedi. 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Twitter hesabından yemek dağıtılan anların videosunu paylaşarak "Kahvaltınız ve yemeğiniz kapıda, güzel günler yakında. Covid-19 testi pozitif olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kahvaltıları ve sıcak yemekleri Derman Ekibimiz tarafından ulaştırılıyor" diye yazdı. 

 

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