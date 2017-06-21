Adalet Yürüyüşü'nden: Ey sevda kuşanıp yollara düşen...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde başlayan 'Adalet Yürüyüşü' 7'inci gününde devam ederken verilen molalarda Grup Yorum'un seslendirdiği 'Uğurlama' şarkısı coşkulu bir şekilde söylendi.
İşte 'Adalet Yürüyüşü'nde söylenen 'Uğurlama' şarkısının sözleri:
Bu kente yalnızlık çöktüğü zaman
Uykusunda bir kuş olur ecelsiz
Alıp da başını gitmek istersin
Karanlık sokaklar kör,sağır,dilsiz
Ey sevda kuşanıp yollara düşen
Bilesin bu yollar dağlar dolanır
Yare ulaşmadan düşersen eğer
Yarına sesinin yankısı kalır.
Gecenin ucunda gün aralanır
Yar sevdasıyla ile yürek bilenir
Sızılı bir ırmak uğurlar seni
Su olup akarsın kır çiçeklenir