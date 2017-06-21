Adalet Yürüyüşü'nden: Ey sevda kuşanıp yollara düşen...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde başlayan 'Adalet Yürüyüşü' 7'inci gününde devam ederken verilen molalarda Grup Yorum'un seslendirdiği 'Uğurlama' şarkısı coşkulu bir şekilde söylendi. İşte 'Adalet Yürüyüşü'nde söylenen 'Uğurlama' şarkısının sözleri: Bu kente yalnızlık çöktüğü zaman Uykusunda bir kuş olur ecelsiz Alıp da başını gitmek istersin Karanlık sokaklar kör,sağır,dilsiz Ey sevda kuşanıp yollara düşen Bilesin bu yollar dağlar dolanır Yare ulaşmadan düşersen eğer Yarına sesinin yankısı kalır. Gecenin ucunda gün aralanır Yar sevdasıyla ile yürek bilenir Sızılı bir ırmak uğurlar seni Su olup akarsın kır çiçeklenir