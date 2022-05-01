Adalet Nöbeti tutan Ferit Şenyaşar'ın darp edildiği anlara ilişkin polis kamerasının görüntüleri yayınlandı

Şanlıurfa Adliyesi önünde Ferit Şenyaşar'ın darp edildiği anlara ilişkin polis kamerasının görüntüleri ortaya çıktı. Yapılan suç duyurusunda 1 yıldır ilerleme kaydedilmedi.

Urfa Adliyesi önünde Emine ve Ferit Şenyaşar'ın 9 Mart 2021 tarihinde başlattığı Adalet Nöbeti, 419'uncu gününe girdi. Nöbetin 24'üncü günü olan 1 Nisan 2021 tarihinde Ferit Şenyaşar, polisler tarafından yerde sürüklenerek darp edildi, ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şenyaşar, avukatlarıyla birlikte kendisini darp eden polisler hakkında Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Mezopotamya ajansında yer alan habere göre gazetecilerin görüntü almasına izin verilmeyen müdahalenin polis kamerası görüntüleri, Ferit Şenyaşar'a teslim edildi. Müdahalede bir polis memurunun Ferit Şenyaşar'ı tekmelediği anlar görüntülere takıldı.