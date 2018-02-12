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Adalet Bakanlığı'ndan şehidin ikramiyesine ve aracına haciz talep eden avukata suç duyurusu

12 Şubat 2018 19:17

Adalet Bakanlığı, Musa Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesi ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat hakkında suç duyurusunda bulundu. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında şehit Musa Özalkan hakkında haciz işlemi başlatıldığına yönelik haberlerin ardından inceleme gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, incelemelerin ardından Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olduğunu bildiği halde bir gün sonra emekli ikramiyesi ve aracına haciz konulmasını talep ederek, İcra ve İflas Kanunu'nun 53 ile 82/9. maddelerine aykırı davranan Yozgat Barosu'na kayıtlı avukat Emine Gün'e ilişkin Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi. Musa Özalkan, şehit olursa devletin ailesine vereceği paranın, bir dernek aracılığıyla Telafer'deki Türkmen çocuklar için anaokulu, kreş veya kültür merkezi yapımında kullanılmasını ve buraya adının verilmesini vasiyet etmişti.

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