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Adalet Bakanı: Türkiye eninde sonunda başkanlık sistemine geçecektir

14 Ekim 2016 14:42

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 24 TV Canlı yayınında Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını yanıtladı. Başkanlık sistemi üzerinde açıklamalarda bulunan Bozdağ, "Türkiye tipi Başkanlık Sistemi istiyoruz " dedi. Bozdağ şöyle konuştu: "Biz ülkemizde siyasi istikrar, güçlü iktidar, hızlı karar alma ve bu kararları etkin kullanmak bakımından buna ihtiyaç olduğuna düşünüyoruz. Türkiye eninde sonunda, ben bunu hep söyledim, başkanlık sistemine geçecektir. Esasında Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına bu noktadan baktığınızda Türkiye'nin gündeminin bu tartışmalardan kurtulmasını istediğini de görüyorum ben orada. Yani Türkiye başkanlık sisteminin tartışmalarını artık gündeminin dışına atmalı. Bunun yolu nedir? Bunun yolu çok açık. Bu konunun Meclise gelmesidir."

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