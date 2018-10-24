Adalet Bakanı Gül: Sahipli sahipsiz ayırt etmeksizin, hayvanlara eziyete hapis cezası gelecek

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül katıldığı bir televizyon programında hayvan haklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gül, ''Sahipli hayvanlara biri zara verirse davaya konu edebiliyoruz. Sahipsiz hayvan can taşımıyor mu? Sahipli sahipsiz hayvan ayrımını kaldırdık. Her ikisine de kötü muameleye ceza öngördük. Hayvanlara eziyete hapis cezası öngören bir düzenleme hazırladık. Hayvanlara eziyet gösterenlere hapis cezası gelecek. Pet shoplar, barınaklar var. Bakanlığımız bu konudaki önemli gelişmeleri düzenleme önerileri oldu. Yakın zamanda bu konunun gündeme geleceğini ve yasalaşacağını düşünüyoruz. Bir insan hayvan dostu olmak zorundadır.'' Dedi