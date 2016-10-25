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Adalet Bakanı: ABD için Bin Ladin neyse Gülen bizim için o

25 Ekim 2016 16:31

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen hakkında "ABD için Bin Ladin neyse Gülen bizim için o" ifadesini kullandı. Fethullah Gülen'in iadesi için görüşmelerde bulunmak üzere ABD'ye giden Bozdağ, havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Türkiye'nin hassasiyetlerini ABD'li en yüksek yetkiliye aktarma fırsatı bulacağız. Gelinen noktayı değerlendireceğiz, iade anlaşmasının hükümlerini bir kez daha gözden geçireceğiz" diyen Bozdağ, "Biz istiyoruz ki ABD - Türkiye arasındaki ilişkiler bir terörist yüzünden etkilenmesin" diye konuştu.

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Bekir BozdağAdalet BakanıABDFethullah Gülen

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