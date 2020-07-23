Adalar Kent Konseyi'nden Heliport projesine tepki: Karar iptal edilmeli

Adalar Kent Konseyi, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından helikopterlerin inmesi amacıyla Büyükada'ya yapılması için imar izni verilen Heliport projesine karşı çıktıklarını belirten bir açıklama yaptı. Kararın tepeden inme olduğu ve projenin de riskli olduğu belirtilen açıklamada, "Tepeden inme şekilde verilen karar tek yanlı ve kimseden habersiz alınmıştır. Bu plan ve imar olayına hepimiz karşı çıkıyoruz" denildi.

Açıklamada, kıyı ve denizin doldurulması ile yapılacak olan pistin de en sert rüzgarların hissedildiği yönlerden birine yapılmasının planlandığı belirtilerek, kararın 'kıyıların kamu yararına kullanılması' yasasına aykırı olduğu ifade edilerek, "Uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacak bu düzenlemenin iptal edilmesi için gereğinin yapılması" gerektiği belirtildi.