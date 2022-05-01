Belediye başkanının da içinde olduğu tekne Maltepe'ye yanaştırılmadı; CHP ilçe başkanı denize atladı

İstanbul'da Maltepe'de bulunan miting alanında düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına katılmak için, yola çıkan Adalar İlçe Başkanı Erdem Gül ve CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın bulunduğu tekne, 'güvenlik gerekçesiyle' Maltepe'ye yanaştırılmadı.

Akpolat, yüzerek kıyıya ulaştı.

TELE 1’e konuşan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül o anları şöyle anlattı:

“Geleneksel 1 Mayıs kutlaması için her yıl olduğu gibi Maltepe büyük miting alanına hareket ettik. Polis ekipleri tarafından güvenlik olmadığı gerekçesiyle, arama yapılamayacağı söylenerek durdurulduk. İskeleye inemedik. Bostancı’ya izin verileceği söylendi. Denizde bir saat durakladıktan sonra karaya çıkabildik. Karaya alınmayışımız nedeniyle CHP ilçe başkanı denize atlayarak tepki gösterdi.”

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