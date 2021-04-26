T24 LogoT24 Logo
Haberler

Acun Ilıcalı, Survivor All Star için teklif götüreceği isimleri açıkladı

"Biraz erken belirlememiz lazım ki arkadaşlar kampa girsin"

26 Nisan 2021 10:50

TV8'de yayınlanan Survivor Panorama programına konuk olan Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 için kimlere teklif götüreceğini açıkladı. 

All Star'da olmasını istediği isimleri sıralayan Acun Ilıcalı, "Son 3 yıldan bir All Star düşünüyoruz. Ağırlık son dönem olacak. Seyircimize sorduğumuz zamanki yüzde All Star'ı istiyor. Bizim şu anda hani banko isim olarak aklımıza gelen Anıl Berk, Sercan, Berkan bir de Ogeday. Kızlardan ise Evrim, Elif, Seda ve Sude. Bizim şu anda tabii teklif götüreceklerimiz bunlar. Biraz erken belirlememiz lazım ki arkadaşlar kampa girsin. All Star Ünlüler ve All Star Gönüllüler olacak" ifadelerini kullandı.

Acun IlıcalıSurvivor All Star 2022kimler katılacakyarışmacılar

Diğer Videolar

Ata Demirer'den Fatih Terim taklidi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Haziran 2021

"AFAD görevlisiyiz" diyerek kaçak kazı yaptılar

Kasımpaşalı vatandaştan Erdoğan'ın sözlerine yanıt: O sarayda yaşadığı için neyin ne olduğunu bilmiyor; değerlerini unutmuş gibi geliyor bana

Müsilaj temizleme çalışmaları sırasında balıkçı ağına takılan bir martı böyle kurtarıldı

Vatandaştan, Erdoğan'ın "Neymiş millet açmış" sözlerine tepki: Biz onu buralara kadar getirdik, bedelini çok ağır ödüyoruz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yayınevi sahibi LGS öncesi soruları incelediğini söyledi, CHP'li Kaya Bakan...

"Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü yaparken gülmüştüm, başıma gelince anladım meğer adalet...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü’nden Peker’in iddialarına “Binde biri bile...

Sedat Peker videolarında ismi geçen Süleyman Özışık ilk kez konuştu:...

Sedat Peker'den Yıldırım Demirören'e: OYAK’a Total’i fahiş fiyatla nasıl sattığını...

Emre Olur'dan Peker'le iki kez görüştüğünü söyleyen Özışık'a: 2020'de düğününe...

Istakoz avlarken balina tarafından yutuldu!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yayınevi sahibi LGS öncesi soruları incelediğini söyledi, CHP'li Kaya Bakan...

"Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü yaparken gülmüştüm, başıma gelince anladım meğer adalet...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24