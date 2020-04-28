Acun Ilıcalı, 'Karayipler'de mahsur kalan Türkler' için 'özel uçağını dolmuş yapacak'

TV 8'de yayınlanan Survivor'un çekimleri için gittiği Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı, o bölgede 100'den fazla Türk vatandaşının mahsur kaldığını ve onları Türkiye'ye yollamak için özel uçağını dolmuş olarak kullanacağını söyledi.

Kendi kanalı TV8'de yayınlanan Survivor 2020'nin çekimleri için gittiği Dominik Cumhuriyeti'de ülkeye giriş ve çıkışlar kapatıldığı için mahsur kaldı. CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'ın hazırladığı Tarafsız Bölge programına konuk olan Ilıcalı, Dışişleri Bakanlığı ile görüşme halinde olduğunu ve çalışmaya geldikleri adada mahsur kalan 100'den fazla Türk vatandaşı için özel uçağını dolmuş yapacağını anlattı.

Dominik'te yaşanan yeni tip Koronavirüs önlemlerinden bahseden Ilıcalı, şunları söyledi:

"Dominik çok fazla korona olacak bir ülke değil. Burası dünyanın en büyük turizm merkezlerinden biri. Burada haftada 150 uçaktan fazla Avrupa'ya uçuş oluyor. O turistler vasıtasıyla buraya Koronavirüs ulaştı. Bizim şanslı olduğumuz yer bizim olduğumuz tarafta yok ama çok yoğun önlemler burada da var. Marketlerde herkes maskeli. Sokağa çıkanlar maskeli. Biz şu durumdayız. Ben haftada 2 kere bulunduğum yeri terk ediyorum. Ben ülkemizle gurur duyuyorum. Tedbirlere yoğun bir şekilde uyum sağlanıyor. Burada geçenlerde seçimlerden sonra bir anda 13-14 bin kişi sokaklara çıkıp kutlama yaptı. Bu da hükümeti endişelendirdi. Bizim milletimizin bu konudaki disiplinini hayranlıkla izliyorum."

"Uçağı dolmuş yapacağım, herkesi ulaştıracağım"

"Buradaki en büyük sorun vatandaşlarımız buralarda kaldı. Karayipler'de çalışan arkadaşlarımız var oralarda mahsur kaldılar. Çeşitli adalarda 100'den fazla vatandaşımız var. Dışişleri Bakanlığı'mız ile organize olduk. Onlar benden bu konuda öncülük yapmamı rica ettiler. Bu konudaki güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. THY buraya bir uçak getirecek vatandaşlarımızı almak için. Ülkemizin bu konudaki başarısı tartışılmaz. Sağlık Bakanımıza da buradan teşekkür ediyorum. ABD'nin başındaki insanın yaptığı açıklama 2 gündür alay konusu. Burada güven sarsıldı. Bizde halkımız önemli destek verdi. Burada siyaseti unutacağı işin bir tarafından tutacağız. Bakanımız canla başla çırpınıyor. Benim de elimden bir şey geliyorsa yapacağım. Ben gerekirse uçağı dolmuş yapacağım herkesi ulaştıracağım. Tek ihtiyacımız olan dayanışma ve motivasyon. Güzel günlerin müjdesini Cumhurbaşkanımız bugün verdi."

Karayiplerdeki en büyük ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde, Survivor yarışmasının çekimlerini sürdüren Acun Ilıcalı, CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'ın hazırladığı Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada koronavirüs salgınına karşı mücadele sürüyor.

Türkiye'ye göre sayıca daha az vaka ve ölüm görülen Dominik Cumhuriyeti'nde Survivor'un çekimlerini sürdüren Acun Ilıcalı buradaki son durumu CNN Türk ekranlarında açıkladı.

Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge'ye konuk olan Ilıcalı ilk olarak bulundukları bölgeyi anlattı.

Bulundukları adanın özel mülk olduğunu tek girişi bulunduğunu anlatan Acun Ilıcalı, ekip ve yarışmacıların sayısının bin 100 kişi olduğunu söyledi.

En büyük sıkıntılarının yarışmacı ve çalışanların Türkiye'deki ailelerine yönelik endişeleri olduğunu vurgulayan Ilıcalı, bu durumu ailelerle sık görüşme sağlayarak gidermeye çalıştıklarını ifade etti.

Acun Ilıcalı Dominik'in çevresindeki adalara çalışmak için gelen 100 civarında Türk'ün buralarda mahsur kaldığını belirterek, Dışişleri Bakanlığı ile bu kişilerin tahliyesi için görüştüklerini söyledi.

Kendisine ulaşan bu kişilerin tahliyesi için Türk Hava Yolları'nın bir uçak tahsis edeceğini vurgulayan Ilıcalı, aralarında 4'er saatlik mesafe bulunan adalardaki Türklerin transferi için özel uçağı ile bir anlamda dolmuş yapacağını kaydetti.

Türkiye'nin salgına karşı yönetimi ve vatandaşı ile birlikte verdiği dayanışma ve mücadeleyi öven Ilıcalı, Türk halkının afetler karşısındaki soğukkanlı duruşunun bunda büyük önem arzettiğini beirtti.

Ahmet Hakan'ın sorusu üzerine Acun Ilıcalı, yarışmadan elenenlerin Türkiye'ye gönderilmediğini ve adadaki evlerde misafir edildiğini kaydetti.