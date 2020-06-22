Acun Ilıcalı, fenomenlerin yarışacağı Exatlon Challenge'ın tanıtım videosunu paylaştı

Sunuculuğunu YouTuber Orkun Işıtmak'ın yaptığı, Oğuzhan Uğur'un Exatlon Face-Off bölümleriyle yer aldığı Exatlon Challenge, 3 Temmuz Cuma günü Netflix üzerinden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmanın tanıtım videosunu "3 Temmuz'da sadece Netflix'te" notuyla paylaştı.

Yeni formatla ekrana gelecek

Acun Medya tarafından 2017 yılından beri yapılan Exotlon yarışması, bu kez Türkiye'nin popüler Influencerlarıyla ekrana gelecek. Yarışmada sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan fenomenler, birbirleriyle mücadele edecek.