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Acun'a meydan okudu; 'Karadeniz Survivor' hastanede bitti

24 Nisan 2020 14:24

Rize’nin Taşlık köyünde oğlu Muhammet ile birlikte bilyeli tahta arabalarla kayarak şov yapan Hikmet Duysak, tahta arabadan düşerek ayağını kırdı. 

Televizyon programcısı Acun’a meydan okuyan ve oğluyla birlikte zorlu parkurda freni olmayan tahta arabayla kayarken yoldan çıkıp yuvarlanan Hikmet Duysak’ın ayağı iki yerden birden kırıldı.

Kayarken aynı zamanda canlı yayın yapan Duysak’ın kaza anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, oğlu Muhammet’in çığlık attığı görülüyor. 

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