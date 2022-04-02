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Acil tıp teknikeri, terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabı üzerinden Büşra Durmaz’ın, bebek ile ilgilendiği bir video paylaştı

02 Nisan 2022 10:53

İstanbul Pendik'te görev yapan acil tıp teknikeri Büşra Durmaz, gittiği bir vakada terk edilmiş bebeğe sütannelik yapmaya başladı.

Pendik ilçesinde görev yapan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz isimli sağlık çalışanı, terk edilmiş bir bebek vakasında gittiğinde, gördüğü bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdi. Kendisinin de 14 aylık bebeği olan Büşra Durmaz, sütanneliğini yaptığı bebeğe kendi bebeğinin elbiselerinden giydirdi. Durmaz, bebeğe Nisa Mihriban adını koydu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı üzerinden Büşra Durmaz’ın, bebek ile ilgilendiği bir video paylaştı. Bakan Koca paylaşımda, “Pendik’te görevli Acil Tıp Teknikerimiz Büşra terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. 14 aylık bebeği olan Büşra kardeşimiz aç bebeği kendi bebeği gibi emzirdi. Ertesi gün hastaneye gidip ilgilendi. Ona bebeğinin elbiselerinden giydirdi. İstek üzerine adını o koydu, Nisa Mihriban” ifadelerine yer verdi. 

ATT Büşraterk edilmiş bebeksüt annelikFahrettin KocaNisa Mihriban

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