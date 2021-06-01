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Acil servisi arılar bastı, itfaiye şekerli suyla topladı

01 Haziran 2021 09:31

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde binlerce arının istilası, hastanede zor anların yaşanmasına neden oldu.

Bölgeye gelen ekipler acil girişin çatı kısmında oğul veren arıları toplamak için harekete geçti. Bir kova içerisine hazırlanan şekerli su ile arıların buraya toplanması sağlandı.

İtfaiye ekipleri özel kıyafetler giyerek kova içerisine toplanan arıları bir çuval içerisine koyarak bölgeden uzaklaştırdı. Arıların olay yerinden alınması ile hastane acil girişinde işleyiş normal akışına döndü.

 

Aydın'ın Nazilli ilçesiAcil servisi arılar bastı

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