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Abramoviç'in yatı limanlara sığmadı

08 Eylül 2020 18:35

İngiltere’nin ünlü futbol takımlarından Chelsea’nin patronu Roman Abramoviç’in 1.2 milyar dolarlık ultra lüks yatı ‘Eclipse’ Bodrum açıklarına demir attı. Hiçbir limana sığmayan yat Yalıkavak açıklarında demirledi.

İngiltere’nin ünlü futbol takımlarından Chelsea’nin patronu Roman Abramoviç’in 163.5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki 1.2 milyar dolarlık ‘Eclipse’ isimli yatını görenler bakakaldı. Büyüklüğü nedeniyle uygun bir liman bulamayan yat, Yalıkavak Koyu’na demirledi. Abramoviç’in korumaları yat ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Füze savarlı yat
1.2 milyar dolarlık 163,5 metre uzunluğundaki dev yat dünyanın en büyük yatları arasında yer alıyor. "Eclipse" adlı mega yat askeri füze savar sistemine sahip. İki helikopter, yüzme havuzu, SPA, 2 sürat motoru, 4 jetski, 2 mini denizaltı bulunan mega yatın dış kısmıysa tamamen zırhlı kaplama olup camların tamamının kurşun geçirmez özelliği bulunuyor.

100 koruma ile geldi
Ultra mega yatın içerisinde toplam 180 personel çalışıyor. Bunların 100’ü ise Abramoviç’in koruma ekibi olarak biliniyor. Rus milyarderin önümüzdeki günlerde Bodrum’a tatile geleceği, daha sonra Yunan adalarına gideceği öğrenildi.

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