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Abdullah Gül, iki yıl önce Türk tipi başkanlık sistemine ilişkin şu yorumları yapmıştı

13 Nisan 2017 15:15

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2015 yılında gazetecilerin "başkanlık sistemi"ne ilişkin olarak sorularını yanıtlamıştı. "Türk tipi bir parlamenter sistem yaşadık, bunun sıkıntılarını gördük. Türk tipi bir başkanlık sistemi olmaması gerekir" diyen Gül, şu ifadeleri kullanmıştı: "Benim bu konudaki düşüncelerim biliniyor zaten. Bu konuların bilinerek tartışılılması çok önemli. “Nasıl bir başkanlık?” bu çok önemli. Türk tipi bir parlamenter sistem yaşadık, bunun sıkıntılarını gördük. Türk tipi bir başkanlık sistemi olmaması gerekir. Eğer bir başkanlık sistemi olacaksa ABD’de olduğu gibi gerçekten kuvvetler ayrılığının açık, seçik, sarih bir şekilde yazıldığı; her şeyin çok iyi şekilde tarif edildiği, gelişmiş demokrasilerdeki hukukun üstünlüğe dayalı olursa şüphesiz o da demokratik bir sistemdir"

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Abdullah Gülbaşkanlık sistemi16 Nisan

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