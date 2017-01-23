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Abdülkerim Durmaz, Rasim Ozan'a boru hediye etti!

23 Ocak 2017 16:34

Beyaz Tv ekranlarındaki Beyaz Futbol programında Abdülkerim Durmaz, Galatasaraylı yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'ya demir-çelik boru hediye etti. Fenerbahçe'nin lider Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği gecede Beyaz Futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz oldukça keyifli bir yayın yaptı. Fenerbahçeli yorumcu, Galatasaray'ın Karabük deplasmanında mağlup olmasının ardından Galatasaray yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'yaKarabük'ten getirdiğini söylediği iki adet boruyu Rasim Ozan'a verdi. "Karabük'ten getirdim, al sana hem demir, hem de çelik boru" diyen Abdülkerim Durmaz'ın hediyesini alan Rasim Ozan Kütahyalı ise, "ben de bu boruyu Cüneyt Çakır'a vermek istiyorum" dedi.

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Abdülkerim DurmazRasim Ozan Kütahyalıdemir çelik boruhediyevideoKarabük

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