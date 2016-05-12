ABD'li yüzücü, altın madalyasını tedavi gördüğü hastaneye bağışladı

Paralimpik sporcuların katıldığı Invictus Games müsabakalarında madalya takdim eden İngiltere tahtının varislerinden Prens Harry ile ABD'li bir yüzücü arasındaki sıcak görüntüler, İngiliz basınında manşetlere taşındı. 31 yaşındaki Prens, ABD’nin Florida eyaletinde düzenlenen Invictus Oyunları’ndaki yüzme yarışını kazanan Arizona doğumlu askeri doktor Elizabeth Marks’a altın madalyasını takdim etti. Ancak 2010 yılında Irak’ta kalçasından yaralanan ve rahatsızlığı halen süren 25 yaşındaki şampiyon, 100 metre serbest yüzme yarışmasında kazandığı altın madalyayı Prens’e geri vererek herkesi şaşırttı. Marks, Prens Harry’den bu madalyanın hayatını borçlu olduğu İngiliz hastanesine gönderilmesini rica etti. Genç sporcunun geri vermek istediği altın madalyayı almayı başta kabul etmeyen Prens Harry, Marks’ın ısrarları sonucunda ödülü İngiltere’deki Papworth Hastanesi’ne teslim etmeye ikna oldu.