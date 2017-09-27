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ABD'li rapçi, Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamak için para topluyor

27 Eylül 2017 13:55

‘Dünya düzdür' inancının koyu savunucularından rapçi B.o.B herkesi bu fikre inandırma çabalarını bir adım öteye taşıdı. Asıl adı Bobby Ray Simons olan B.o.B, Dünya'yı yuvarlak yapan ‘kıvrımları' kendi gözleriyle görmek adına uzaya uydu fırlatmak için kampanya başlattı. B.o.B'un, GoFundMe sitesinde 200.000 dolar toplama hedefiyle başlattığı kampanya 651 dolara ulaştı. Bu arada kampanya için çektiği videoda kendini ‘Düz Dünya B.o.B' olarak tanıtan rapçi, Dünya üzerinde gerçekten kıvrımlar olup olmadığını aradığını vurguladı.

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ABD&#39;li rapçiDünya&#39;nın düz olduğunu kanıtlamak için uydu gönderiyor

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