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Abdest almak için su almaya çalıştığı kanala düşüp boğuldu

17 Eylül 2018 19:58

Olay, Viranşehir'in Ayaklı kırsal mahallesinde meydana geldi. Evlerinin önünden geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında abdest almak için matara ile su almaya çalışan Cuma El Hüseyin, dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre çırpındıktan sonra akıntıya kapılan Hüseyin, yakınlarınca sudan çıkarılıp Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Hüseyin doktorların tüm çabasına rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cenaze, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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