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ABD’de bir öğretmen maaşlardan şikayet ettiği için gözaltına alındı

10 Ocak 2018 18:42

ABD’nin Louisiana eyaletinde bir öğretmen, okul yönetim kurulu toplantısında maaşlardan şikayet etmesi nedeniyle kelepçelenerek gözaltına alındı. KATC-TV'nin aktardığına göre, Louisiana'da bir ortaokulda İngilizce öğretmeni olan Deyshia Hargrave, yönetim kurulu toplantısında maaşlardan şikayet etti. Öğretmen daha sonra polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. İnternete yansıyan görüntülerde polisin öğretmeni koridorda kelepçelediği ve ‘Direnmeyi kes' dediği görüldü. Bölge öğretmenler birliği ve Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği konuyla ilgili inceleme başlattığını açıkladı.

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