ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyesinden Trump'a: O o…pu ç…cuğunu görevden alacağız

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Filistin kökenli Rashida Tlaib, ABD Başkanı Donald Trump'ı kastederek, “O o…pu ç…cuğunu görevden alacağız” dedi. Tlaib, yemin ederek göreve başlamasından saatler sonra ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen MoveOn.org etkinliğinde konuştu. Axios'Tan Alexi McCammond'un haberine göre Tlaib, oğlunun kendisine “Bak anne sen kazandın, zorbalar kaybetti” dediğini aktardı. Tlaib, bunun üzerine oğluna şu cevabı verdiğini söyledi: “Haklısın, kazanamadılar. Ve şimdi gideceğiz, o o…pu ç…cuğunu görevden alacağız.”