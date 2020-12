ABD tarihinin kritik seçiminde heyecan dorukta: bariyer ve kontrplakla kapanan dükkanlar, boş sokaklar... Şirin Payzın'ın New York izlenimleri

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 'modern tarihinin en kritik seçimine' hazırlanıyor. Donald Trump ve Joe Biden yarışında uzaktan oy verme işleminde, oyların yarısından fazlası şimdiden kullanıldı.

ABD vatandaşlarının olası eylemlere ve sokak hareketlerine karşı ev ve iş yerlerini bariyerlerle kapattıkları görülen seçimlerde nefesler tutulurken, T24 programcısı Şirin Payzın New York sokaklarından izlenimlerini aktardı. Payzın, "Covid-19 dolayısıyla sokaklardaki boşluk dikkat çekiyor. Seçim güvenliğinin tehdit altında olduğu yönünde bir görüş var" dedi.

ABD'nin New York kenti sokaklarından izlenimlerini aktaran Payzın, "Covid-19 dolayısıyla sokaklardaki boşluk dikkat çekiyor. New York'tan verilecek oylar neredeyse tamamlanmış durumda. Geçmiş seçimlerde etrafta çok sayıda bulunan pankartlar pek yok. Bir seçim havası yaşanıyor diyemem. Güvenlik endişesi var. Birkaç eyalette, mesela Texas'ta Biden taraftarlarına saldıran Trump taraftarları oldu. Bir süredir devam eden eylemlerin seçim güvenliğini tehdit edebileceği yönünde bir görüş var. 'Oylarınıza sahip çıkın' çağrıları var. Trump'ın seçim sonuçlarını tanımama ihtimali konuşuluyor. Her bakımdan 2020 ABD'nin seçimi ilginç geçiyor" diye konuştu.

Payzın'ın izlenimleri şöyle:

Güvenlik endişesi: Çoğu cadde mağazasının önü bariyerlerle kapatıldı

"Manhattan'da enteresan görüntüler var. Bazı mağazaların vitrinleri tahtalar ile kaplandı. Seçim sonuçlarına göre yeniden eylemler başlayabilir korkusuyla insanlar önlem alıyorlar. Restoranların çoğu Covid-19 nedeniyle zaten tenha. Bir tarafta tahta ile kaplanan mağazalar, bir tarafta içi boş, dışarıda yemek yenen restoranlar... Yeni normal böyle bir şey."

Kentte düşen suç oranları tekrar mı yükseliyor?

"New York 80'li, 80'li yıllarına geri mi dönüyor? O yıllar burada suç oranlarının yüksek olduğu yıllar. 90'lardan sonra suç oranlarını düşürmeyi başarmışlardı. Ama bu yaz süren eylemlerden sonra, beraberinde yağmalar yaşandı. Şimdi yarınki seçimlerin sonuçlarından biraz endişe ediliyor."