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ABD Savunma Bakanı Mattis: Kuzey Kore ile diplomasi yolundayız, savaş ihtimali düşük

08 Şubat 2018 13:15

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Kuzey Kore ile bir savaş olasılığının, son dönemdeki diplomatik girişimler sonucunda düşük olduğunu belirtti. Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, gazetecilere açıklamalarda bulunan Mattis, gündeme ilişkin kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı. Mattis, "ABD Başkanı Donald Tump yönetiminin işbaşına geldiği günkü koşullar ile şimdiki zaman arasında, Kuzey Kore ile savaşın daha yakın olup olmadığı" sorusuna verdiği yanıtta, "Şu anda Kuzey Kore ile ilgili süreç tamamen diplomatik alanda sürmektedir. Son dönemde çok güçlü diplomatik adımlar gördük. Örneğin son üç Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı oy birliğiyle alındı. Fransa, Rusya, Çin, ABD ve İngiltere'yi ne sıklıkla aynı oyu kullanırken görebilirsiniz. Dolayısıyla, süreç şu anda diplomatik düzlemde devam etmektedir" dedi.

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