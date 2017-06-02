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ABD Paris İklim Anlaşması'ndan çekiliyor

02 Haziran 2017 16:49

ABD Başkanı Donald Trump, 176 ülkenin imzasının bulunduğu ve bugüne kadar küresel boyutta atılan en büyük adım olarak görülen Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri, küresel ısınmayı tetikleyen karbondioksit üretiminde ikinci sırada yer alıyor. Bu nedenle küresel ısınmayı Amerikan sanayisinin rekabet gücünü azaltmak isteyen Çin'in "uydurması" olarak tanımlayan Trump'ın emri ile alınan karar, büyük önem taşıyor. ABD’nin Barack Obama döneminde verdiği iklim taahüdünden geri adım atması her yıl atmosfere 3 milyar ton daha fazla karbondioksitin karışması anlamına geliyor. Bir başka değişle, ABD’nin bu kararla 2020 sonuna kadar 0.1 ila 0.3'lük küresel sıcaklık artışına neden olacağı belirtiliyor. Öte yandan Trump'a dünya liderleri ve kendi ülkesinden çok sayıda tepki geldi.

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ABD Paris İklim Anlaşması&#39;ndan çekiliyor

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