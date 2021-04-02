ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde orman yangını: Acil durum ilan edildi

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde büyük çapta orman yangını çıktı. Yangının hızla yayılarak yerleşim yerlerine doğru ilerlediği bildirildi.

Eyalet valisi Doug Burgum, acil durum ilan ettiğini duyurdu ve ulusal muhafızların da yangını söndürmek için çalışacağını aktardı.

Burgum, 130 kişilik nüfusa sahip Medora kasabasının tahliye edildiğini söyleyerek "Kuzey Dakota, devam eden kurak koşullar ve kuraklık dönemlerinde orman yangınlarına müdahale etmeye hazırlıklı olmalı. Şu anda, Kuzey Dakota yüksek yangın potansiyeline sahip, bugüne kadar önemli sayıda yangın meydana geldi" diye konuştu.

Ocak ayından bu yana Kuzey Dakota'da 140'dan fazla orman yangını çıktı, bu yangınlar da 30 bin dönümlük alan yok oldu. 2020 yılında ise 518 orman yangınında, 9 bin 205 dönümlük alan yangından zarar gördü.

















