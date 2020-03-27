ABD'nin başkan aday adayı Sanders, vatandaşlara para yardımına itiraz edenlere tepki gösterdi: Bu nasıl bir değer sistemi?

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti başkan aday adayı olan Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders, yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında ABD vatandaşlarına yapılacak olan para yardımına yönelik itirazlara tepki gösterdi.

Salgınla mücadele kapsamında alınan ekonomik önlemler çerçevesinde yoksullara ve çalışanlara verilmek üzere ayrılacak bütçeye yapılan itirazlara tepki gösteren Sanders, "Milyarderler ve büyük kârlı şirketlere bir trilyon dolarlık vergi indirimini oylarken sorun yoktu. Ama korkunç bir krizin ortasında kalmış emekçilere yardım söz konusu olunca sorun oluyor. Bu nasıl bir değer sistemi?" diye sordu.

Tepkisini dile getirirken ironi yapan Sanders, "Aman Tanrım, dünyanın sonu geldi! Saatte 12 dolar alan ve hepimiz gibi eşi görülmemiş bir krizle karşı karşıya olan biri normal, düzenli olarak aldığı işsizlik parasına ek olarak 600 dolar alınca dört ay boyunca birkaç kuruş daha fazla kazanmış olacak. Eyvahlar olsun, bunlar da mı başımıza gelecekti" diye konuştu.

Çevirmen Sebla Küçük tarafından yayınlanan Sanders'in videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.