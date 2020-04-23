ABD'li vokalist Della Miles, Türkiye'deki çocuklar için kedi kılığında İngilizce dersi verdi

ABD'li vokalist Della Miles, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen Türkiye'deki öğrenciler için başlattığı 'Çocuk Kulübü' projesi kapsamında ilk İngilizce dersini verdi. Miles, yüzüne kedi figürü ile boyama yaparak sosyal medya hesaplarından çocukların karşısına geçti.

Michael Jackson ve Whitney Houston ile yıllarca aynı sahneyi paylaşan ABD'li dünyaca soul rock sanatçısı Della Miles, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle Dubai'deki evinde günlerini geçiriyor.

Bir süre önce 'Della Miles Official' isimli sosyal medya hesaplarından daha önce Türkiye'deki çocuklara pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 18.30'da yayına başlayacağını duyuran Della Miles, sözünü tuttu ve kamera karşısına geçerek ders vermeye başladı.

Ancak Miles, Dubai'deki internet alt yapı sorunu ve kendi kendine çekim yapmak gibi sıkıntılar nedeniyle İngilizce derslerinden sadece birini yayınlayabildi.

İlk dersinde yüzüne kedi figürü ile boyama yaparak sosyal medya hesaplarından çocukların karşısına geçen Miles, Türkçe olarak, "Hoş geldiniz güzel çocuklar. Ben, Della ve sizi tekrar görmek çok güzel. Mutlu musunuz? İyi hissediyor musunuz? Derse başlamadan önce egzersiz yapalım, hazır mısınız?" diye seslendi.

Ardından da 3-6 yaş grubu çocuklar için hayata geçirdiği 'Della'nın Çocuk Kulübü' (Della's Kids Club) derslerine başladı. Miles, kendi çizdiği çeşitli hayvan, meyve ve diğer figürlerden yararlandı.

Amacının evinde oturan çocuklara boş zamanlarını değerlendirme fırsatı vermek olduğunu ifade eden Miles, "Çocuklar telefon, bilgisayar ve tablet başındalar. Bende bu vaktin nitelikli geçmesi için sorumluluk hissettim" dedi.

Ünlü sanatçı, çekim ve internet sorununu hallettikten sonra eğitimlerine kaldığı yerden devam etme kararı aldı.

Miles son olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile tüm Türk ve Müslüman aleminin mübarek ramazan ayını kutlarım" sözlerini de ekledi.