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ABD'li aktivist Tamika Mallory'in protestolar sırasında yaptığı konuşma sosyal medyanın gündeminde

30 Mayıs 2020 15:03

ABD'nin Minneapolis kentinde gözaltına alınan George Floyd'un bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesinin ardından protestolar birçok kente yayılırken, olayın yaşandığı Minneapolis’te pek çok tanınmış isim bir araya geldi. Eski NBA oyuncusu Stephen Jackson, oyuncu Jamie Foxx ve aktivist Tamika Mallory kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Aktivist Tamika Mallory'nin Minneapolis’te protestoculara hitaben devlet güçlerine ve polise yönelik yaptığı konuşma ise sosyal medyanın gündemine girdi. Mallory yaptığı konuşmada, "Gençler karşılık veriyorlar, öfkeliler! Bunu durdurmanın kolay bir yolu var. Polisleri tutuklayın, onlara suçlama yöneltin. Sadece Minneapolis’tekileri değil. İnsanlarımızı öldüren Amerika’nın her yerindeki tüm polisleri suçlayın. İşinizi yapın" ifadelerini kullandı.

 Mallory sosyal medyada gündem olan konuşması şöyle:

“Eğer Target’ı yaktılarsa umurumda değil. Target bizimle birlikte sokakta olup haklarımızı savunmalıydı. AutoZone, Philando Castile arabasında vurulduğunda neredeydi? İnsanları kışkırtıp camları kıran ve binaları ateşe veren kişilere para ödeyip aramıza salıyorsunuz.

Gençler karşılık veriyorlar, öfkeliler! Bunu durdurmanın kolay bir yolu var. Polisleri tutuklayın, onlara suçlama yöneltin. Sadece Minneapolis’tekileri değil. İnsanlarımızı öldüren Amerika’nın her yerindeki tüm polisleri suçlayın. İşinizi yapın. Söylediğinizi yapın ve bu ülkeyi olması gerektiği gibi herkes için özgür hale getirin. Siyahi insanlar özgür değil ve bundan yorulduk. Bize yağmalamadan bahsetmeyin. Yağmacı olan sizlersiniz. Amerika siyahi insanları yağmaladı. Buraya geldiklerinde Amerikan Yerlileri’ni yağmaladılar. Yağmacılığı sizden öğrendik. Şiddeti sizden öğrendik. Eğer bizden daha iyisini bekliyorsanız, önce siz bunu yapın!”

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abdgeorge floydprotestoMinneapolisTamika MalloryJamie FoxxStephen Jacksonkonuşma

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