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Ashli Babbitt’in ABD Kongre baskınında vurulduğu anın görüntüleri ortaya çıktı!

Vurulduktan sonra ölen Hava Kuvvetleri Gazisi Ashli Babbitt’in o anlara ilişkin görüntüleri yayınlandı

07 Ocak 2021 17:11

ABD'de Donald Trump destekçilerinin seçim sonuçlarının onaylanması sırasında ABD kongre binasını bastığı olay dünya gündeminde geniş yankı buldu. Kongre baskınında 4 göstericinin hayatını kaybettiği, olayda vurulduktan sonra ölen Hava Kuvvetleri Gazisi Ashli Babbitt’in o anlara ilişkin görüntüleri yayınlandı. Görüntüde, Babbitt'in lobiye çıkan kapıya tırmanmaya çalışırken vurulduğu görüldü. 

ABD Kongre Binası'nın içinde göğsünden vurularak öldürülen kadının Hava Kuvvetleri'nde görev yaptığı ortaya çıkmıştı. Adı Ashli Babbitt olan Trump destekçisi kadının, Hava Kuvvetleri'nde 4 kez görev yapmış üst düzey bir güvenlik görevlisi olduğu ortaya çıkmıştı.

Trump destekçileri, Kongre binasının lobisine açılan kapının kırık penceresinden tırmandığı sırada vurulan Babbitt'i, şehit ilan etmişti. 

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