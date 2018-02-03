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ABD jimnastik takımının eski doktorunun taciz ettiği kızların babası: Bu şeytanla, kilitli bir odada geçireceğim beş dakika verin bana

03 Şubat 2018 03:34

ABD olimpik jimnastik takımının eski doktoru Larry Nassar'ın cinsel tacizde bulunduğu 265 sporcu arasında 3 kızı bulunan Randall Margraves, duruşma sırasında sanığın üzerine yürüdü. Araya giren görevliler babayı durdurmakta zorlanırken; Margraves'in 'mahkemeye itaatsizlik'ten cezalandırılmayacağı kaydedildi. İki kızının duruşmada ifade vermesinin ardından baba Margraves, hâkime 'Bu şeytanla, kilitli bir odada geçireceğim beş dakika verin bana' dedi. Hâkimin bunu yapamayacağını söylemesi üzerine “1 dakikalığına” Nasser'le yalnız kalmak istediğini belirten Margraves, bunun da kabul edilmemesinin üzerine Nassar'ın üzerine yürüdü. Margraves, araya giren görevliler tarafından engellenirken; Nassar da salondan çıkarıldı. Savcı Yardımcısı Angela Povilatis, ailelerden ‘yumruklarını değil kelimelerini' kullanmalarını istedi.

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