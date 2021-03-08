ABD'deki George Floyd davası öncesi sessiz yürüyüş

Başta Amerika Birleşik Devletleri, (ABD) ve bir çok ülkede infiale yol açan siyahi Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin hakkındaki duruşmanın bugünkü oturumu öncesi gösteri düzenlendi. Minneapolis'te düzenlenen protesto amaçlı sessiz yürüyüşe onlarca kişi katıldı. Bir çok ülke tarafından yakından takip edilen davanın bugünkü oturumunda jüri seçimi yapılacağı ifade edildi. Yürüyüşe katılanlar "Nefes alamıyorum", "Herkes için adalet", "Siyahların hayatları önemlidir" yazılı pankartlar taşıdı.