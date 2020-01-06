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ABD'de zincirleme kaza: 5 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla yaralı var

06 Ocak 2020 11:02

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bir otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 TIR, bir yolcu otobüsü ve otomobil birbirine girdi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi ise yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden 2’sinin TIR sürücüsü olduğu açıklandı.

Yaralılardan bazılarına olay yerinde müdahale edilirken bazıları da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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