ABD'de zincirleme kaza: 5 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla yaralı var

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bir otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 TIR, bir yolcu otobüsü ve otomobil birbirine girdi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi ise yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden 2’sinin TIR sürücüsü olduğu açıklandı.

Yaralılardan bazılarına olay yerinde müdahale edilirken bazıları da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.