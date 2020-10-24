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ABD'de yine polis şiddeti: "Dur" ihtarına uymadığı iddia edilen siyahi vatandaş vurularak öldürüldü

Polis, siyahi şüpheliyi vurarak öldürdü

24 Ekim 2020 15:58

ABD'de Kaliforniya eyaletinin San Bernardino kentinde polisin "dur" ihtarına uymadığı iddia edilen siyahi vatandaş vurularak öldürüldü. Olayın görüntülerinin yayınlanmasının ardından bölgede protestolar başladı.

San Bernardino kentinde bir içki dükkanının önünde, bir kişinin "rahatsızlık verdiği" ihbarını alan polis olay yerine geldi. İsmi açıklanmayan kişiyle bir süre boğuşan polis, siyahi şüpheliyi vurarak öldürdü.

San Bernardino polisi, silahlı olduğu iddia edilen siyahi kişinin polisin dur emrine uymadığı ve polisle boğuşmaya başladığını daha sonra kaçarken polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

 

 

Kaynak: Anka 

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