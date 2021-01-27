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ABD’de yağan karın 'keyfini çıkaran' filler viral oldu

"Fil sürüsü dışarıda kalıp oyun oynamayı tercih etti"

27 Ocak 2021 19:32

ABD’nin Arizona eyaletinde bulunan Reid Park Hayvanat Bahçesi'nde yağan karın keyfini çıkaran fillerin görüntüsü ilgi gördü. 

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Tucson şehrindeki Reid Park Hayvanat Bahçesi’nde yağan karın keyfini çıkaran fillerin görüntüsü yoğun ilgi gördü. O anlar Reid Park Hayvanat Bahçesi'ndeki görevliler tarafından kayda alındı.

Görüntüleri kayda alan hayvanat bahçesi görevlisi “Hayvanların çoğu, bugünkü kar yağışı sırasında ısıtılmış evlerinde rahat kaldı, ancak fil sürüsü dışarıda kalıp oyun oynamayı tercih etti" dedi.

Yağan karın keyfini çıkaran fillerin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü. 

Kaynak: DHA

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