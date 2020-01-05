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ABD'de savaş karşıtı protestolar: İran'ı Irak'a çevirmeyin

05 Ocak 2020 14:25

Birçok sivil toplum kuruluşu üyesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'ta İran ile karşı karşıya gelmesini protesto etti- Trump'ın İran karşıtı politikalarını eleştiren grup, ABD'nin askerlerini Irak'tan çekmesi çağrısında bulundu

ABD'nin başkenti Washington'da yaklaşık 300 protestocu, ABD yönetiminin Irak'tan çekilmesi ve İran ile savaşa girmemesi çağrısında bulundu.

Eylemde "İran'ı Irak'a çevirmeyin" sloganları atan grup, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin "Suikastlere hayır" pankartları açtı. "İran'a karşı savaş ve yaptırımlara hayır", "İran ile barış" ve "İran ile görüş, bombalama" yazılı pankartlar da taşıyan grup, ABD'nin askerlerini Irak'tan çekmesi çağrısı yaptı

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