ABD'de bir çift, ırkçılık karşıtı protestoculara silah çekti

ABD'de geçtiğimiz ay George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar devam ediyor.

Protestocular, bugün St. Louis Belediye Başkanı Lyda Krewson'un yaşadığı Forest Park semtine doğru ilerledi. St. Louis eyaleti Belediye Başkanı Krewson'ın evine yürüyen yüzlerce protestocuya, yakındaki bir evde yaşayan çift, silahlarla dışarı çıkarak protestocuları tehdit etti. St. Louis'deki göstericilerin Belediye Başkanı Lyda Krewson'ı hedef alarak 'İstifa et Lyda, polislerini de yanında götür' sloganları attı.