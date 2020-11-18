ABD'de, pandemide hayatını kaybedenler beyaz bayraklar ile anıldı; 240 bin bayrakta 240 bin isim

ABD’nin Washington DC. Kentinde gönüllüler bir araya gelerek yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler için ABD Capitol binasının doğusunda yer alan arenayı beyaz bayraklarla doldurdu.

Sanatçı Suzanne Brennan Firstenberg öncülüğünde gönüllüler yardımıyla yapılan “Amerika’da Bu Nasıl Yaşanır?” İsimli projede, ABD’de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden yüz binlerce insanın adı anıldı.

İki hafta boyunca arenada duran yaklaşık 240 bin bayrakta hayatını kaybedenlerin isimleri yazıyor.