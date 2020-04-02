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ABD’de Koronavirüs'ten hayatını kaybedenler soğutucu TIR ile taşındı

02 Nisan 2020 10:56

ABD’de, yeni tip Koronavirüs salgınından hayatını kaybedenler tabutlara konulmadan soğutucu tırlarla taşınıyor.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını etkisini artırmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD’de vaka sayısı her geçen gün artarken,  salgından en fazla etkilenen eyalet olan New York’un Brooklyn bölgesinde bir hastanede hayatını kaybedenler tabuta konulmadan soğutucu tırlara yükleniyor.

New York’a eyaletlerden ambulans desteği
Virüs kaynaklı ölü sayısının arttığı New York’ta sağlık sisteminde yaşanan sıkıntıların biri de ambulans eksikliği geliyor. Yetkililer, yaşanan ambulans eksikliğini gidermek için çeşitli eyaletlerinden kente ambulansların geldiğini duyurdu.
Ülkedeki Koronavirüs'ün daha ürkütücü seviyelere ulaşacağı ifade edilirken, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı morgların yetersiz kalacağı endişesiyle yaşanıyor. Korona virüsün merkezi konumundaki New York’a cesetleri tutmak için soğutucu kamyonlar gönderdi. ABD Savunma Bakanlığı, morgda yapılan çalışmalarında yardımcı olması için 42 uzman New York’a personelin gönderildiğini duyurdu.
ABD genelinde korona virüs vaka sayısı 215 bin 411’e yükselirken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 115’e ulaştı.
(İHA)

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