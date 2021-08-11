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ABD'de helikopter yola düştü

Federal Havacılık Dairesi kazayla ilgili soruşturma başlattı

11 Ağustos 2021 17:55

ABD'nin Chicago kentinde Robinson R44 tipi bir helikopter yola düştü.

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde özel bir helikopter, Chicago Executive Havalimanı yakınlarında Milwaukee Caddesi'ne düştü. Polis, yerel saatle 06.40 sıralarında ihbar aldıklarını belirterek, helikopterde yalnızca pilotun bulunduğunu aktardı. Hafif şekilde yaralanan pilot hastaneye kaldırılırken, caddenin bir kısmı trafiğe kapatıldı. Helikopterin kalkış yaptığı havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Federal Havacılık Dairesi kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: İHA

abdhelikopter

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