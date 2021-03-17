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ABD'de havai fişek dolu evde patlama

Patlamada can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi

17 Mart 2021 13:39

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, hava fişek dolu olduğu bir evde patlama meydana geldi. Patlamada can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinin Ontario ilçesinde havai fişek dolu bir evde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı.

Patlama nedeniyle çevredeki evlerden birinde yangın çıktığı, birkaç evin de hasar gördüğü ifade edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

abdhavai fişekpatlamaevkaliforniya

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