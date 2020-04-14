T24 LogoT24 Logo
Haberler

ABD'de etkili olan ve 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği kasırganın yarattığı yıkım görüntülendi

14 Nisan 2020 10:19

ABD'nin güney eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve kasırga nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin güney eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve kasırga 32 kişinin hayatını kaybetmesine, 200’den fazla kişinin de yaralanmasına neden oldu. Yetkililer, Mississippi’de 11 Georgia eyaletinde 8, Arkansas’da 1, Güney Carolina eyaletinde 5 , Teksas’ta 4, Arkansas 2, Kuzey Carolina eyaletinde 1 kişinin kasırgadan hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede 1 milyondan fazla ev ve işletme hasar görürken, bir buçuk milyon kişiye elektrik verilemiyor. Eyaletlerde çok sayıda ev çökerken, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkenin güneyinde 3 gündür devam eden kasırgadan Teksas, Louisiana, Mississippi, Georgia, Arkansas, Alabama, Kentucky Tennessee, Kuzey Carolina ve Güney Carolina eyaletlerinde büyük tahribata yol açtığını ve kötü hava koşullarından en az 135 milyon kişinin etkilendiğini duyurdu.

Yönünü doya çeviren kasırganın ABD’de 2 gün daha etkili olacağı uyarısı yapıldı.(İHA)

ETİKETLER

abdkasırgafırtınayıkımMississippiKuzey CarolinaArkansasTeksas

Diğer Videolar

HDP Batman il binasına polis baskını; eş başkanlar gözaltına alındı

Darp edilip bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar’ın annesi Kılıçdaroğlu ile görüştü: Adalet istiyorum

Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir mağarada çok sayıda insana ait kemikler bulundu

Gaziantep'te polis şiddeti kamerada

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Mayıs 2020

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Esra Erol'un dil sürçmesine, Elçin Sangu'dan esprili yanıt...

Sıfır araç aldı; ekspertiz raporunu görünce şoke oldu!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

65 yaş üstü çalışanlar ve kreşe giden çocuklar sokağa çıkma...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan'ın fırsat alanı daha geniş...

Acun Ilıcalı, "Jüri değişecek" demişti; Murat Boz'un ardından Hadise'den de...

Tarantino'ya göre son 10 yılın 'tartışmasız' en iyi filmi...

Şevket Çoruh'tan "Hiç mi kenara para koymadınız" diyen Sabah yazarına:...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Esra Erol'un dil sürçmesine, Elçin Sangu'dan esprili yanıt...

Sıfır araç aldı; ekspertiz raporunu görünce şoke oldu!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24