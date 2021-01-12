T24 LogoT24 Logo
Haberler

ABD'de denizayısının üzerine "Trump" yazan kişi için çağrı: 'İhbar edene 5 bin dolar para ödülü'

Biyolojik Çeşitlilik Merkezi denizayısına bunu yapanı ihbar edenlere 5 bin dolar para ödülü vereceğini açıkladı

12 Ocak 2021 13:34

ABD'nin Florida eyaletinde bir denizayısının üstüne "Trump" yazılması, yetkilileri harekete geçirirken, ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi (FWS) bu saldırıyı gerçekleştirenin bulunması için çağrıda bulundu. Biyolojik Çeşitlilik Merkezi de denizayısına bunu yapanı ihbar edenlere 5 bin dolar (yaklaşık 37 bin 500 TL) para ödülü vereceğini açıkladı. 

ABD'nin Florida eyaletinde bir denizayısının üstüne "Trump" yazıldı. Amerikan medyası, denizineği olarak da bilinen havyanın videosunu yayımlaması üzerine, Amerika Birleşik Devletleri Balık ve Yaban Hayatı Servisi (FWS) bu saldırıyı gerçekleştirenin bulunması için çağrıda bulundu. Olayı araştıran yetkililer, deniz ineğine zarar vermenin eyalet ve federal yasalar uyarınca yasa dışı olduğunu ifade etti. 

Saldırıyı, Homosassa nehrini ziyaret eden turistlerin, deniz ineğinin toplandığı kıyaya gittiği sırada fark ettikleri öğrenildi.  

Öte yandan, Biyolojik Çeşitlilik Merkezi, denizayısına bunu yapanı ihbar edenlere 5 bin dolar (yaklaşık 37 bin 500 TL) para ödülü vereceğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma açılırken, söz konusu kişilerin bulunması halinde, saldırıyı gerçekleştiren kişiye 50 bin dolara (yaklaşık 375 bin TL) kadar para ve bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı kaydedildi.

Koruma altındaki deniz memelisinin üzerine yazılan yazının pazar günü tespit edildiği, saldırının ne zaman gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediği belirtildi. 

2020 yılında Florida'da ölen 637 denizayısından 90'ı teknelerin kurbanı olmuştu.

Kaynak: DHA

ETİKETLER

denizayısıtrump5 bin dolarödülihbar

Diğer Videolar

Eren Erdem: AKP Genel Başkanı olsa seferber olursunuz; bu küfürlerin hesabını sorun, yoksa çekilin gidin

Sahte HES koduyla gezerken yakalandı: Gazetecilere haber çıksın diye çıktım

Demet Akalın “Bebek plasentası yedi, gençleşti" iddialarını yalanladı: Türkçe konuşun; ben seneler sonra kelle paçayı zor yemişim

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Mart 2021

Ankara'da balonlu eylem: 'Göğe bak, esnaf uzaya çıkıyor'

Kadınlar İstiklal Caddesi'nde toplandı: 'Yaşasın feminist mücadelemiz'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay'dan Deniz Gezmiş anısına: 'Rodrigo'nun Gitar...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan 'İstanbul için normalleşme' açıklaması!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Murat Murathanoğlu'ndan Ergin Ataman yorumu: Centilmenlik olarak değerlendirmem...

İkinci el araç alım satımına vergi yolda...

Kabine normalleşme adımları için yarın toplanıyor; "düşük" ve "orta" risk...

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Trollerin kuyruğuna basıldı, boşuna uğraşıyorsunuz...

Harvard Üniversitesi öğretim görevlisi Emrah Altındiş: Çocuk felci aşısı patentini...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay'dan Deniz Gezmiş anısına: 'Rodrigo'nun Gitar...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan 'İstanbul için normalleşme' açıklaması!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24